Blick TV

News-Format auf Ukrainisch eingeführt

Das tägliche Nachrichten-Update «Ukraine aktuell» wird ab dieser Woche ausgestrahlt. Das Video wird montags bis freitags jeweils nach dem Mittag auf der Website und den Social-Media-Kanälen der Blick-Gruppe veröffentlicht.

Blick in den Newsroom an der Dufourstrasse: Mit dem neuen Format will Blick TV Ukrainerinnen und Ukrainern eine unabhängige Berichterstattung zur Situation in ihrem Heimatland bieten – und dies in deren Muttersprache. (Bild: Ringier)