Radio SRF: «Nicht entscheidend, wie prominent jemand ist»

Herr Zeugin, die Radiotalkshow «Persönlich» feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Sie sind seit bald 17 Jahren dabei und damit der dienstälteste Moderator im aktuellen Team. Wie hat sich die Sendung seit ihrer Gründung verändert?

Ich bin seit September 2009 dabei und tatsächlich der dienstälteste Gastgeber im aktuellen Team. Das Faszinierende an «Persönlich» ist, wie wenig sich die Grundidee in diesen 50 Jahren verändert hat. Es geht um Menschen, ihre Lebensgeschichten, ihre Erfolge, Niederlagen, Hoffnungen und Brüche. Und um die Begegnung unterschiedlicher Lebenswelten. Verändert hat sich vor allem die Form. Zu Beginn sassen drei Gäste am Tisch, heute sind es zwei. In den ersten Jahren wurde die Sendung noch aufgezeichnet, heute senden wir live vor Publikum, jede Woche aus einer anderen Schweizer Stadt oder aus unserem Radiostudio in Zürich.

Und die Digitalisierung?

Natürlich hat die Digitalisierung viel verändert. «Persönlich» wird längst nicht mehr nur am Sonntagmorgen gehört. Als Podcast erreicht die Sendung ihr Publikum unabhängig von Ort und Zeit. Dass wir 2026 als «Suisse Podcast of the Year» ausgezeichnet wurden, ist eine schöne Bestätigung dafür. In einer immer schnelleren Medienwelt ist «Persönlich» beinahe ein Gegenentwurf geworden: Wir nehmen uns eine ganze Stunde Zeit, hören zu und lassen Menschen ausreden. Vielleicht liegt genau darin das Geheimnis der Langlebigkeit.

«Wir bringen bewusst unterschiedliche Lebenswelten zusammen»

Bis anhin waren rund 3800 Gäste eingeladen. Gibt es bestimmte Vorgaben für die Gäste und die Gästezusammensetzung?

Wir haben keine starre Gästeschablone, aber klare redaktionelle Grundsätze. Entscheidend ist nicht, wie prominent jemand ist, sondern ob er oder sie etwas erlebt hat und erzählen kann, das auch andere Menschen berührt oder interessiert. Wir bringen bewusst unterschiedliche Lebenswelten zusammen. Eine international bekannte Persönlichkeit kann neben einem Menschen sitzen, den ausserhalb seiner Region kaum jemand kennt. Beide begegnen sich bei uns auf Augenhöhe. Genau daraus entstehen oft die spannendsten Gespräche.

Aber gibt es ein Erfolgsrezept?

Bei der Zusammenstellung achten wir auf Vielfalt: unterschiedliche Generationen, Lebensentwürfe, Erfahrungen und Perspektiven. Im Idealfall haben die beiden Gäste auf den ersten Blick wenig gemeinsam und entdecken im Gespräch überraschende Verbindungen. Eine wichtige Regel ist zudem, dass wir Gäste grundsätzlich während zehn Jahren nicht erneut einladen. Ausnahmen sind möglich. «Persönlich» ist weder eine politische Debattensendung noch eine Plattform für Eigenwerbung. Auch wenn Politikerinnen oder Politiker zu Gast sind, interessiert uns der Mensch hinter dem öffentlichen Amt, nicht das Parteiprogramm.

Wer war am häufigsten zu Gast?

Das ist Emil Steinberger. Er war bisher neunmal Gast bei «Persönlich» und führt damit unsere historische Gästerangliste an. Emil ist so etwas wie unser inoffizieller «Mister Persönlich». Das Schöne ist: Selbst wenn jemand schon mehrfach bei uns war, gibt es immer wieder neue Geschichten zu entdecken. Schliesslich verändert sich das Leben, und mit ihm verändert sich auch der Blick auf die eigene Vergangenheit.

Wenn wir in die Geschichte zurückgehen: Wie kam es eigentlich zur Gründung von «Persönlich»?

Erfunden hat «Persönlich» Guido Baumann, damals Unterhaltungschef von Radio DRS. Viele kannten ihn als Ratefuchs aus der Fernsehsendung «Was bin ich?». Inspiriert wurde er unter anderem von der deutschen Talkshow «Je später der Abend». Die Idee war für die damalige Schweizer Radiolandschaft ziemlich revolutionär: Menschen einfach miteinander reden lassen, ohne vorgegebenes Sachthema, ohne Quiz und ohne klassischen Interviewstil.

«Die Schweizerinnen und Schweizer können durchaus reden»

Wie lief die allererste Sendung ab?

Die erste Sendung ging am 4. April 1976 über den Sender. Moderator war Charles Clerc, der später als «Tagesschau»-Sprecher berühmt wurde. Seine drei Gäste waren die Schauspielerin Liselotte Pulver, der Eisschnellläufer Franz Krienbühl und der damalige Preisüberwacher Leo Schürmann. Besonders amüsant finde ich die Skepsis, mit der das Projekt damals aufgenommen wurde. Sinngemäss hiess es aus der Programmleitung: Probiert es ruhig, aber nach drei Sendungen ist vermutlich Schluss – die Schweizer reden nicht genug! Nun, 50 Jahre und mehr als 3800 Gäste später wissen wir: Die Schweizerinnen und Schweizer können durchaus reden. Man muss ihnen nur die richtigen Fragen stellen – und vor allem zuhören.

Wenn Sie selbst zurückschauen: Was war für Sie persönlich die aussergewöhnlichste «Persönlich»-Sendung?

In diesen gut 17 Jahren gab es unglaublich viele berührende, lustige und überraschende Begegnungen. Eine Sendung, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war jene mit Paola und Kurt Felix im Februar 2011 in der Lokremise St. Gallen. Kurt Felix war damals bereits schwer an Krebs erkrankt. Er sprach mit einer bemerkenswerten Offenheit über seine Krankheit, aber auch über die Liebe, sein Leben und seine Beziehung zu Paola. Trotz allem hatte er seinen wunderbaren Humor nicht verloren. Eine kleine, spontane Szene ist mir besonders geblieben: Kurt bemerkte scherzhaft, dass er mit seinem Rollkragenpullover neben mir mit Krawatte etwas underdressed sei. Also schenkte ich ihm mitten in der Sendung mein seidenes Pochettli, das er sich sofort ins Jackett steckte. Das war ein wunderschöner Moment zwischen Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit. Gut ein Jahr später ist Kurt Felix gestorben. Solche Gespräche zeigen mir immer wieder, was «Persönlich» ausmacht: Wir begegnen Menschen nicht nur in ihrer öffentlichen Rolle, sondern in ihrer ganzen Menschlichkeit.

Bei der Sendung mit dem langjährigen Nachtmoderator Ralph Wicki musste sogar Security aufgeboten werden. Kamen solche Situationen des Öfteren vor?

Nein, das war tatsächlich aussergewöhnlich. Aber das Wort Security klingt in diesem Zusammenhang dramatischer, als es war. Ralph Wicki war Ende August bei mir im «Persönlich» in Rapperswil zu Gast, kurz vor seiner Pensionierung. Er hat mit seinen nächtlichen Gesprächen über viele Jahre eine unglaublich enge Beziehung zu seinem Publikum aufgebaut. Das wurde an diesem Sonntag sehr deutlich. Menschen aus der ganzen Schweiz wollten dabei sein und sich persönlich von ihm verabschieden. Die Nachfrage war so gross, dass wir längst nicht allen Interessierten einen Platz anbieten konnten. Deshalb brauchten wir zusätzliche Unterstützung beim Einlass. Es ging also nicht um eine Bedrohung, sondern um die Bewältigung eines aussergewöhnlichen Publikumsandrangs. Das war ein eindrücklicher Beweis dafür, welche Nähe Radio zwischen einem Moderator und seinem Publikum schaffen kann.

Die ganze SRG befindet sich momentan im Umbau. Hat dies auch Auswirkungen auf «Persönlich»?

Die Veränderungen innerhalb der SRG und bei SRF sind tiefgreifend. Wir müssen mit weniger Mitteln auskommen, unsere Produktionsweisen überdenken und gleichzeitig den veränderten Mediengewohnheiten gerecht werden. Das betrifft selbstverständlich auch das Umfeld, in dem «Persönlich» entsteht. Ich bin aber überzeugt, dass gerade ein Format wie «Persönlich» auch in Zukunft seinen festen Platz haben sollte. Wir erreichen jeden Sonntag rund 320’000 Menschen am Radio und sind auch als Podcast sehr erfolgreich. Natürlich müssen wir uns fragen, wie wir die Sendung effizient produzieren und noch mehr Menschen über digitale Kanäle erreichen können.

Und was sollte sich nicht verändern?

Was wir aus meiner Sicht nicht verändern sollten, ist der Kern: die sorgfältige Vorbereitung, die journalistische Unabhängigkeit und der Raum für echte, persönliche Begegnungen. Nach 50 Jahren beweist «Persönlich», dass gute Geschichten kein Ablaufdatum haben. Und dass man nicht jedem kurzfristigen Trend hinterherrennen muss, um relevant zu bleiben.

«Persönlich» feiert diesen Mittwoch in Aarau im Zelt des Circus Knie. Welche Highlights sind vorgesehen?

Wir haben uns für dieses Jubiläum etwas Besonderes ausgedacht. Zum ersten Mal verwandeln wir «Persönlich» in eine grosse Fernsehshow – und dafür gibt es kaum einen schöneren Ort als die Manege des Circus Knie. Wir bringen neun bekannte Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Welten zusammen: Doris Leuthard, Xherdan Shaqiri, Andreas Caminada, Heidi Maria Glössner, Roger Schawinski, Anna Rossinelli, Bligg, Ivan Knie und Gülsha Adilji. In drei Talkrunden treffen jeweils drei Gäste aufeinander. Dabei geht es nicht um die bekannten Schlagzeilen ihrer Karrieren, sondern um persönliche Erfahrungen, überraschende Gemeinsamkeiten und Geschichten, die man vielleicht noch nie von ihnen gehört hat. Ein besonderer Höhepunkt wird der musikalische Auftakt mit Pepe Lienhard. Er lässt das Signet aus den Anfangsjahren von «Persönlich» live am Saxophon aufleben.