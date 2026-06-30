Idea: Oliver Roth folgt auf Heiner Henny

Publiziert am 30.06.2026

Die Wahlen erfolgten an der 26. ordentlichen Generalversammlung in Bad Bubendorf (BL), der letzten unter dem bisherigen Präsidenten. Zum neuen Verwaltungsratspräsidenten wählten die Aktionäre den 60-jährigen Aarauer Unternehmer Oliver Roth. Laut Mitteilung war er zuvor in ähnlichen Funktionen beim Höhenhotel Seeblick in Emmetten (NW) und beim Missionswerk Inter-Mission tätig; in seiner Antrittsrede stellte er die Förderung der christlichen Allgemeinbildung in den Vordergrund.

Henny ermöglichte Neustart

Sein Vorgänger, der 75-jährige Heiner Henny, prägte das Magazin seit der Neugründung 1999. Nach dem Konkurs des Zürcher Impuls-Verlags, der das frühere Idea Magazin herausgegeben hatte, ermöglichte er gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe von Evangelischer Allianz und Freikirchen den Neustart und die Zusammenarbeit mit der deutschen Partneragentur Idea in Wetzlar. Roth und Henny sind auch geschäftlich verbunden: Bei der Immobilienfirma Alltree amtet Henny als Partner von Roth.

Aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten ist zudem Andrea Vonlanthen (79) aus Arbon (TG), von 2005 bis 2012 Chefredaktor des Titels. Er schreibt weiterhin für das Magazin.

Premiere mit Doris Bürki

Neu im Gremium ist Doris Bürki (59) aus Suhr (AG), der Leserschaft bereits als Gastautorin bekannt und nach eigenen Angaben die erste Frau im Verwaltungsrat. Diesem gehören weiter EVP-Nationalrat Marc Jost, Freikirchen-Dachverbandspräsident Peter Schneeberger, die Juristen und Theologen Markus Koch und Eric Sollberger sowie Annegret Adamczak von IDEA Deutschland an.

Nach eigenen Angaben ist Idea das einzige christliche Wochenmagazin der Schweiz; es erreicht über Heft und Website rund 10'000 Leserinnen und Leser und betreibt den Stellenmarkt christundjob.ch. (pd/nil)