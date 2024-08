SRF Sport: Paris sorgt für höchste Olympia-Quote seit 2014

Publiziert am 13.08.2024

Die Olympischen Spiele in Paris lockten in den vergangenen Wochen viel Publikum vor die Bildschirme. Am Dienstag zog SRF eine Bilanz zu den Publikumszahlen. So sahen im Durchschnitt über alle 17 Sendetage 158’000 Menschen aus der Deutschschweiz das rund 230-stündige Liveprogramm auf dem Fernsehkanal SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 31,9 Prozent. Das sei die höchste Olympia-Einschaltquote seit 2014, schreibt der Sender auf seinem Medienportal. Gegenüber den Sommerspielen 2021 in Tokio habe sich sich das Durchschnittsrating mehr als verdreifacht. Insgesamt erreichte SRF mit dem linearen Fernsehprogramm zu Olympia 2,7 Millionen Personen in der Deutschschweiz, so SRF weiter.





Der zuschauerstärkste Tag war der Sonntag, 4. August mit dem 100-Meter-Final der Männer. Das Rennen verfolgten in der Spitze 624’000 Menschen. Damit schaute jede zweite Person, die damals in der Schweiz vor dem Fernseher sass, den Sieg von Noah Lyles. Im Durchschnitt über die gesamte knapp 14-stündige Olympiaübertragung waren am 4. August 245’000 Personen zugeschaltet, was einem Marktanteil von 38,8 Prozent entspricht.

Schweizer Volleyballerinnen sorgten für Top-Quote

Die höchsten Einschaltquoten bei einem Wettkampf mit Schweizer Beteiligung erzielte der Beachvolleyball-Viertelfinal mit Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré, die gegen das australische Duo Mariafe Artacho/Taliqua Clancy antraten. Das Spiel sahen in der Spitze 536’000 Personen.

Auf der Website srf.ch/sport und in der SRF-Sport-App konnten die Olympischen Spiele mittels insgesamt neun Livestreams verfolgt werden, die neben dem linearen Programm zusätzliche Wettkämpfe zeigten. Im Verlauf der 17 Olympiatage erzielten die Streams mindestens 14,3 Millionen Starts – deutlich mehr als während der letzten Olympischen Spiele 2022 in Peking (7,5 Mio.) und 2021 in Tokio (10 Mio.).

Insgesamt erreichten sämtliche Inhalte zu Olympia im SRF-Onlineangebot über 24 Millionen Visits. Auch hier erreichten die Zugriffe gegenüber Peking (20 Mio.), Tokio (17 Mio.) und auch Pyeongchang 2018 (13,3 Mio.) einen neuen Spitzenwert. Der zugriffsstärkste Tag war auch hier der 4. August mit dem Männer-100-Meter-Finale mit 1,9 Millionen Visits.



Viele Junge schauten Olympia bei SRF

«Die überragenden Zugriffszahlen der Onlineplattformen und neun Livestreams verdeutlichen, dass das SRF-Angebot zu den Olympischen Spielen vom Publikum ausserordentlich geschätzt wird», wird Roland Mägerle, Leiter SRF Sport in der Mitteilung zitiert. Dabei sei insbesondere der hohe Marktanteil von 43,5 Prozent bei den jüngeren Zielgruppen unter 30 Jahren sehr erfreulich, so Mägerle weiter. (pd/nil)