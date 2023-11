CH Media: Patrik Müller appelliert gegen Antisemitismus

Eine ungewöhnliche Aktion ist auf der Frontseite der aktuellen Ausgabe der Schweiz am Wochenende zu finden. Chefredaktor Patrik Müller veröffentlicht dort einen ganzseitigen Appell gegen Antisemitismus und fordert «Stoppt die Antisemiten». Es könne nicht sein, so Müller, dass sich Juden in der Schweiz nicht mehr sicher fühlen. Es sei höchste Zeit, Flagge zu zeigen.

So bemängelt er, dass es in der Schweiz «nur wenige Pro-Israel-Kundgebungen» gäbe. Müller kritisiert die Relativierung der ganzen Vorfälle. So hätten die Hamas in Israel 240 Menschen entführt und 1400 bestialisch getötet, auch Babys und Kinder. Dieses Massaker habe die ganze Auseinandersetzung ausgelöst. «Antisemitismus ist immer schlimm, ob er von links, von rechts oder aus islamischen Kreisen kommt. Besonders verstörend wirkt jedoch, wie wenig Solidarität mit Israel von links bekundet wird. Ein demokratischer, fortschrittlicher Rechtsstaat wird von Mördern und Vergewaltigern angegriffen, die dort, wo sie regieren, Frauen unterdrücken und Nicht-Heterosexuelle töten. Wenn Minderheiten gepeinigt werden, formieren sich bei uns schnell Proteste; warum aber nicht, wenn es die Hamas tut?», folgert Müller.

Gerade die Linken, so der Chefredaktor der Schweiz am Wochenende seien anfällig für die Täter-Opfer-Umkehr. Dabei zitiert er einen namentlich nicht genannten SP-Nationalrat, der im Radio behauptet hätte, Israel bombardiere im Gaza-Streifen «wahllos». (ma)