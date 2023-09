Somedia: Peter Röthlisberger moderiert auf TV Südostschweiz

TV Südostschweiz lanciert am Mittwoch die Premiere des neuen Wirtschaftsmagazins «Economia». Die neue Sendung wird künftig alle zwei Wochen am Mittwochabend den Pulsschlag der Bündner Wirtschaft messen, heisst es in der Mitteilung.

Moderiert wird die Sendung vom renommierten Bündner Journalisten Peter Röthlisberger, Mitbesitzer der Chefredaktion GmbH, ehemaligen Blick-Chefredaktor und früherem Programmleiter und Moderator von TeleZüri.

Die Wirtschaft in Graubünden ist so vielfältig wie der Kanton selbst. Deshalb dreht sich bei «Economia» alles um die wirtschaftliche Diversität in Graubünden.

«Economia» will nicht nur die Bündner Unternehmen, sondern auch die Unternehmerinnen und Unternehmer des Kantons in den Mittelpunkt rücken und ihnen kritische Fragen zu den Herausforderungen unserer Zeit stellen. In den persönlichen Gesprächen mit den Führungspersönlichkeiten soll das Format den Zuschauern einen Einblick in die vielfältige Unternehmenslandschaft von Graubünden bieten.

Die Wirtschaftssendung wird nicht nur auf TVSO ausgestrahlt, sondern auch online auf Südostschweiz.ch/tv veröffentlicht und ist zudem als Podcast abrufbar. Die neue Sendung richtet sich explizit nicht nur an ein wirtschaftsaffines Publikum, sondern soll alle interessierten Bündnerinnen und Bündner erreichen, heisst es.

Fachkräftemangel und KI als Themen



Die Erstausstrahlung und Premiere am 6. September ab 18.30 Uhr mit stündlicher Wiederholung beleuchtet das aktuelle Thema des Fachkräftemangels. Peter Röthlisberger diskutiert mit Renato Fasciati, Direktor der Rhätischen Bahn, Brigitte Küng, Wirtschaftsforum Graubünden und Hugo Keune, CEO Kantonsspital Graubünden.

Die zweite Sendung am 20. September widmet sich dem Thema künstliche Intelligenz. Im Lab42 in der Villa Fontana in Davos arbeiten Wissenschaftler aus aller Welt daran, Algorithmen mit menschlicher Intelligenz zu entwickeln. «Mindfire»-Gründer Pascal Kaufmann will Davos zu einem Forschungszentrum für «politisch neutrale» künstliche Intelligenz mit 80 Arbeitsplätzen aufbauen, um China und den USA etwas entgegenzusetzen. Was aber ist künstliche Intelligenz? Wie wird sie unseren Alltag begleiten? Was bedeutet sie für das Gewerbe und die Wirtschaft? Zu diesem hochaktuellen Thema diskutiert Peter Röthlisberger im Wirtschaftstalk «Economia» mit Hirnforscher und KI-Unternehmer Pascal Kaufmann.

Das neue TV-Format wird unterstützt von der Graubündner Kantonalbank, dem Bündner Gewerbeverband, Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden sowie Hotelleriesuisse Graubünden. (pd/wid)