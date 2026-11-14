SRF: Philipp Tingler nicht mehr im «Literaturclub»

Publiziert am 14.11.2026

Das Schweizer Fernsehen SRF hat die Zusammenarbeit mit dem Literaturkritiker Philipp Tingler beendet. Wie Schweiz heute berichtet, wird der 56-Jährige nicht mehr im «Literaturclub» auftreten. Tingler gehörte dem externen Kritiker-Pool seit 2014 an.

Laut Tingler teilte ihm die zuständige SRF-Redaktorin telefonisch mit, dass er im nächsten Jahr nicht mehr benötigt werde. Dies sei geschehen, obwohl die Terminplanung für 2027 bereits begonnen habe.

In den Wochen zuvor war Tingler, der Jurymitglied des Bachmann-Preises war, in eine Kontroverse um einen neuen Jurymitglied verwickelt. In Schweiz heute äussert sich Tingler kritisch. Er wirft dem dreiköpfigen Redaktionsteam des «Literaturclubs» «Ängstlichkeit» und «Konfliktscheue» vor.

SRF erklärt gegenüber der Zeitung, man wechsle die Mitglieder des Kritikerteams regelmässig, um neue Perspektiven zu bieten. Es handle sich nicht um eine Entlassung. Tingler sei einer der Kritiker, die am längsten dabei gewesen seien. SRF danke ihm für sein Engagement.

Im August war die deutsche Literaturkritikerin Insa Wilke ohne Wissen der Jury als Vorsitzende des Ingeborg-Bachmann-Preises zurückgeholt worden. Die Personalie wurde durch eine Indiskretion publik. Vier der sieben Jurymitglieder forderten mehr Transparenz und traten nach Wilkes Einsetzung zurück, darunter Tingler. (spo)