SRF: Plötzlich ist der Bildschirm schwarz

Publiziert am 10.08.2024

Zunächst läuft alles wie geplant. Die «10 vor 10»-Sendung von Freitag fängt problemlos an. Moderator Urs Gredig kündigt die Themen an. Der erste Beitrag über die Terrordrohung bei Grossveranstaltungen wird ausgestrahlt.

Dann soll ein Beitrag zu Bankkonten gezeigt werden. Die Tonspur läuft, aber die Kamera bleibt auf Urs Gredig, der offenbar nichts davon merkt, bis er einen Schluck Wasser trinken möchte und die hervorgeholte Flasche schnell wieder verstaut.

Der Moderator will es mit dem nächsten Beitrag probieren. Es geht um zwei Nasa-Astronauten, die wegen technischer Probleme mit dem Raumschiff von Boeing möglicherweise mehrere Monate in der internationalen Raumstation verbringen müssen. Da passiert es aber wieder: Der Ton läuft, das Bild aber nicht. Auch beim zweiten Anlauf will es nicht klappen.

«Bei uns funktioniert wie bei Boeing nicht alles», bemerkt Urs Gredig mit Humor. Kurz nachdem er betont, dass ein «grösserer Wurm drin zu stecken scheint», wird das Bild komplett schwarz. Es dauert circa 10 Sekunden, bis die Zuschauer den Moderator wieder sehen.

Ab dann kann der Rest der Sendung ohne sichtbare Schwierigkeiten ausgestrahlt werden. Der Beitrag zu den zwei Astronauten wird im dritten Anlauf nachgeholt. Zum Schluss bittet der Moderator für die «diversen technischen Probleme» um Entschuldigung. Die Ursache für die Panne hat SRF noch nicht kommuniziert. Bisher ist die Sendung nicht auf SRF Play verfügbar. (san)