SWI swissinfo.ch: Präsidium und Ombudsstelle sind neu besetzt

Der Publikumsrat von SWI swissinfo.ch habe bedeutende Personalentscheidungen getroffen, um die Publikumsvertretung und die Qualitätssicherung wahrzunehmen, heisst es in einer Mitteilung. Neu gewählt wurden André Schaller als Präsident des Publikumsrats und Philip Kübler als Ombudsmann.

André Schaller ist der neue Präsident des Publikumsrats SWI swissinfo.ch (PUR) und folgt auf Marcel Stutz, der seit 2020 im Amt war. «Ich freue mich darauf, in dieser Funktion tätig zu sein und mit dem PUR-Team weiter die Interessen des Publikums in den Vordergrund zu stellen», wird André Schaller nach seiner Wahl zitiert. Der ehemalige Botschafter der Schweiz wurde im Februar 2024 vom Ausschuss SWI swissinfo.ch in den Publikumsrat und von ebendiesem im Juni 2024 einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt.

Der Rechtsanwalt und Geschäftsführer von ProLitteris Philip Kübler wurde vom Publikumsrat SWI swissinfo.ch zum neuen Ombudsmann gewählt und hat sein Amt im Februar 2024 angetreten. Er folgt auf Sylvia Egli von Matt, die dieses Amt seit 2012 mit grossem Engagement und Fachkompetenz ausgeübt hat. Philip Küblers Aufgabe ist es, die Anliegen und Beschwerden der Leserschaft zu prüfen und zwischen den Beteiligten zu vermitteln. (pd/wid)