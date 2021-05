Nach Drohungen

RTS schaltet Justiz ein

Das Westschweizer Radio und Fernsehen erstattet nach zwei Vorfällen von Drohung und Belästigung Anzeige.

Das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS erstattet Anzeige, nachdem an einem Firmengebäude in Freiburg ein Drohplakat angebracht worden ist. Auch wurden anonyme Briefe mit weissem Pulver an das Medienunternehmen geschickt.