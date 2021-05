1. Mai

Presseverbände kritisieren Zürcher Polizei

Der Journalistenverband Impressum und der Zürcher Presseverein (ZPV) haben anlässlich des internationalen Tags der Pressefreiheit einen offenen Brief an die Stadtzürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) geschickt.

Im Brief äussern die Verbände Kritik über das Vorgehen der Polizei gegen Medienschaffende am 1. Mai in Zürich. (Bild: Keystone/Detlev Munz)