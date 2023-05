20 Minuten: Printzeitung in aufgefrischtem Design

Die gedruckten Ausgaben von 20 Minuten, 20 minutes und 20 minuti erscheinen seit Donnerstag in einem aufgefrischten Design, das in Zusammenarbeit mit der Agentur Bodara entwickelt wurde. Das neue Design basiert auf den bewährten Schriften und der Farbwelt von 20 Minuten. Der Einsatz von Schrift und Farbe wird jedoch reduziert und geschärft. Grössere Bilder und mehr Weissraum steigern die optische Attraktivität. Die Seiten werden nicht mehr in klassischen Spalten aufgebaut, sondern es wird mit einem flexiblen Raster gearbeitet, welches Raum für Experimente in der Seitengestaltung und die Integration von Inseraten lässt. Die Leserführung wird mit klaren Schwerpunkten verbessert, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir glauben trotz der voranschreitenden Digitalisierung an die gesellschaftliche Relevanz unserer gedruckten Titel, die täglich von mehr als 1,2 Millionen Menschen in der Schweiz in die Hand genommen und gelesen werden», wird Bernhard Brechbühl, CEO 20-Minuten-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. «Die Visibilität von 20 Minuten im öffentlichen Raum ist einzigartig und verleitet zur Spontanlektüre. Gerade auch für unsere Werbekunden bleiben Printprodukte, wie die letzte Studie des Verbandes Schweizer Medien zeigt, ein wichtiges Format.»

Impression aus dem Druckzentrum. (Bild: 20 Minuten/Taddeo Cerletti)





Désirée Pomper, Chefredaktorin 20 Minuten, ergänzt: «Das authentische und übersichtliche Design unserer Printausgabe unterstreicht perfekt unseren Storymix aus News, Inspiration und Unterhaltung. Dieser wird durch tägliche zusätzliche Seiten Lifestyle, People, Sport, Community und Wetter zusätzlich gestärkt.»

Zusätzlich wird 20 Minuten in der Deutschschweiz ab sofort auf dickeres Papier gedruckt, «was dem Erlebnis der Printlektüre eine zusätzliche Wertigkeit verleiht», wie es weiter heisst. (pd/cbe)