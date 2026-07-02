St-Paul Médias: Protest gegen geplante Kündigungen

Publiziert am 02.07.2026

Julie Rudaz, Präsidentin der Redaktionskommission, sprach gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA von «grosser Zufriedenheit» über die interne Mobilisierung der Mitarbeitenden und die Unterstützung durch ehemalige Kolleginnen und Kollegen. Die Journalistin zeigte sich zuversichtlich, dass die Argumente des Personals verfangen. Es gehe um das Überleben mehrerer Titel.

Ende April gab das Medienhaus den geplanten Stellenabbau bekannt (persoenlich.com berichtete). Seit dem 18. Juni läuft ein Konsultationsverfahren wegen Massenentlassung.

Die Personalvertretung lehne «mit Zahlen untermauert» die Strategie des Konzerns ab und wehre sich gegen die Entlassungen, teilten die Gewerkschaft Syndicom und der Berufsverband Impressum am Donnerstag mit. Das Ausmass des Stellenabbaus würde die Qualität der Publikationen beeinträchtigen.

An einer Versammlung am Dienstag forderte die Belegschaft das Unternehmen auf, «von diesem Personalabbau Abstand zu nehmen». Zumal die Belegschaft innerhalb von knapp drei Jahren bereits um ein Fünftel reduziert worden sei, erklärten die Gewerkschaft und der Berufsverband.

Die Belegschaft fordert nicht nur den Erhalt der Arbeitsplätze, sondern auch den Erhalt einer lebendigen Regionalpresse im Kanton und im Waadtländer Broyegebiet. (sda/cbe)