Publiziert am 26.09.2025

Der rund 30-minütige Podcast «NZZ Quantensprung» erscheint jeden Freitag und behandelt Themen aus Medizin, Biologie, Physik und Technologie. Podcast-Host Lena Waltle führt durch die Sendungen und diskutiert mit Wissenschaftsredaktoren, Forschern und Experten über offene Fragen, Hürden und realistische Entwicklungsperspektiven.

Begleitend erscheint freitags ein Newsletter mit den wichtigsten Informationen und weiterführenden Recherchen des Wissenschaftsressorts. Für das kommende Jahr sind zusätzlich Live-Formate geplant, heisst es in einer Mitteilung.

«Viele Menschen suchen Orientierung und wollen verstehen, was wissenschaftlicher Fortschritt für unsere Zukunft bedeutet», wird Christiane Hanna Henkel, Leiterin des Wissenschafts- und Technologieressorts der NZZ, zitiert. Das Angebot solle fundiert und frei von Ideologie über Lösungsansätze für aktuelle Probleme informieren.

Podcast und Newsletter sind kostenlos auf nzz.ch, in der NZZ-App und in gängigen Podcast-Apps verfügbar. (pd/cbe)