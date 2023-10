SRF 3: Radiosender wird 40 und feiert mit viel Musik am Fernsehen

Am 1. November feiert Radio SRF 3 seinen 40. Geburtstag. SRF nimmt das zum Anlass und präsentiert am Samstag, 11. November 2023, auf Schweizer Fernsehen SRF 1 die Sendung «40 Jahre Radio SRF 3 – Die Geburtstagsshow». Das schreibt SRF in einer Mitteilung.

Viel Schweizer Musik-Prominenz

Moderator Sven Epiney begrüsst in der Liveshow aus dem Studio 1 zahlreiche Gäste, die mit Radio SRF 3 verbunden sind: Neben anderen nehmen Röbi Koller und Mona Vetsch als ehemalige Moderatoren Platz auf dem Sofa. Für die musikalische Unterhaltung in der Show sorgen Patent Ochsner, Hecht, Sina, Baschi, Luca Hänni, sowie weitere Schweizer Musikerinnen und Musiker.

Für die Samstagabendshow «40 Jahre SRF 3 – Die Geburtstagsshow» konnten die Zuschauerinnen und Zuhörer die für sie prägendsten Schweizer Songs wählen. Entstanden ist daraus ein Top-40-Liste, die Moderator Sven Epiney seinen Talk- und Musikgästen sowie dem Publikum präsentiert. Teil der Show sind auch das Radio-Ratespiel «ABC SRF 3» oder die Newcomer-Rubrik «SRF 3 Best Talent». (pd/nil)