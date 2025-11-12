Publiziert am 12.11.2025

SRF nennt zwei Gründe für den Entscheid, die einzige Sendung für Neue Musik einzustellen. Aufgrund des Spardrucks seien solche Massnahmen unumgänglich. Ausserdem stosse die Sendung beim Publikum «immer auf weniger Resonanz», lässt sich eine SRF-Sprecherin in den CH-Media-Zeitungen zitieren.

Die Schweizer Musikszene reagiert kritisch. Der Komponist Dieter Ammann warnt etwa vor dem Verlust eines der «wenigen verbliebenen Gefässe» für anspruchsvolle Musik – und fragt: «Was sind langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft, wenn die geistige Neugier verkümmert?»

SRF wehrt sich gegen den Vorwurf, zeitgenössische Musik ganz aus den Programmen zu streichen. Stattdessen soll vermehrt in publikumsstärkeren Sendungen wie dem «Musikmagazin», im «Kulturplatz Talk» oder der «Diskothek» darüber berichtet werden. (nil)