CH Media: Raffaele Wiler wird Today-Redaktionsleiter

Publiziert am 27.06.2024

Im Bereich Reichweitenportale von CH Media kommt es zu einer personellen Veränderung im redaktionellen Leitungsteam. Raffaele Wiler übernimmt per 1. Juli 2024 zusätzlich zu seiner Funktion als Redaktionsleiter von PilatusToday «die disziplinarische Verantwortung» für die rund 30 Mitarbeitenden an den übrigen fünf Standorten der Today-Portale in St. Gallen, Aarau, Zürich, Bern und Solothurn. Der bisherige Chefredaktor Christian Ortner verlässt CH Media, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

«Nach neun spannenden Jahren, zuerst als Initiator der Today-Idee und danach in verschiedenen leitenden Funktionen, ist die Zeit gekommen, etwas Neues anzupacken», lässt sich Ortner zitieren. «Von null auf sieben Millionen monatliche Visits mit inzwischen sechs regionalen Newsportalen ist etwas, auf das ich sehr stolz bin.»

Maurice Thiriet, publizistischer Leiter Reichweitenportale bei CH Media, ergänzt: «Ich bin Christian Ortner, ohne den die Today-Portale nicht wären, was sie heute sind, enorm dankbar für seinen unermüdlichen Einsatz in den Regionen und wünsche ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute.»

Der Bereich Reichweitenportale von CH Media generiert laut eigenen Angaben monatlich rund 80 Millionen Page Views und umfasst Watson in der Deutschschweiz, Watson in der Romandie, FM1Today in St. Gallen, PilatusToday in Luzern, ArgoviaToday in Aarau, ZüriToday in Zürich, BärnToday in Bern und 32Today in Solothurn. (pd/cbe)