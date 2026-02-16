3+: Reality-Profi Ariel wird neue Bachelorette

Publiziert am 16.02.2026

Ariel bringt einschlägige Erfahrung mit für ihre neue Aufgabe: Die jüngste Schweizer Bachelorette war zuvor in «The Real Life #züri», «Love Fool», «Are You The One? – Realitystars in Love», «Prominent getrennt» und im deutschen Dschungelcamp zu sehen. Nun sucht die Mutter einer bald zweijährigen Tochter im TV nach einem Partner. Das steht in einer Medienmitteilung.

Der Sender setzt auf eine Bachelorette, die sich durch direkte Kommunikation auszeichnet. Sie spricht aus, was andere denken, heisst es.

Ariel steht für eine junge Generation, die offen ihre Meinung äussert. Gesucht wird ein Mann mit Selbstvertrauen und ernsthaften Absichten. Das Casting läuft bereits, der Sendetermin steht noch nicht fest. (pd/nil)