Tamedia: Recherche enthüllt rechtsextremes Netzwerk

Ukraine-Krieg

Peter Wanner kritisiert den Westen scharf

In einem seitenfüllenden Front-Leitartikel in der Schweiz am Wochenende wählt der CH-Media-Verleger ungewohnt deutliche Worte: «Der Westen muss seine Feigheit und Ängste überwinden.» Auch die Schweiz nimmt er in die Pflicht.