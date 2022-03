Blick TV: Recherche über Fans im Drogenrausch

Eigentlich sollte die Leistung des Lieblingsteams die Supporter in den Stadien berauschen. Eigentlich. Denn exklusive Recherchen von «Blick TV: Undercover» zeigen jetzt: In Schweizer Fankurven sind es oftmals verbotene Drogen. Ein Rechercheteam war in den vergangenen drei Monaten in den zehn zuschauerstärksten Fussball- und Eishockeystadien des Landes unterwegs – mit erschreckendem Ergebnis, wie es in einer Mitteilung heisst.

Inkognito wagten sich die Blick-TV-Teams in die Fankurven – ausgerüstet mit professionellen Drogenwischtests, die auch der Schweizer Zoll verwendet. Stichprobenartig wurden auf 80 WC-Anlagen Drogenabstriche genommen. Das Resultat ist eindeutig: In fast jedem Stadion-WC waren Spuren von Kokain zu finden, teilweise lag das weisse Pulver offen oder gar in Säckchen auf den Oberflächen.

«Der steigende Konsum von Kokain ist ein gesellschaftliches Phänomen, das auch vor Schweizer Stadien nicht Halt macht», wird Sandro Inguscio, Chefredaktor Blick TV und Blick.ch, zitiert. «Dank den investigativen Recherchen unseres Erfolgsformats ‹Blick TV: Undercover› werden bisherige Vermutungen zum Fakt: In den Fankurven ist das Ausmass des Kokainkonsums erschreckend. Genau wie der Umstand, dass die Sicherheitspolitik offenbar bis heute keinen Zusammenhang zwischen Drogen und Fangewalt sieht.»

Die dreiteilige Serie «Fans im Drogenrausch» ist ab sofort auf Blick TV, Blick.ch und in der gedruckten Zeitung zu finden. In Video, Text und Bild nehmen in den kanalübergreifenden und multimedialen Reportagen auch die Vereine zum Drogenproblem in ihren Kurven Stellung. Ausserdem wird beleuchtet, wie der Drogenkonsum zur steigenden Gewalt unter den Fans beiträgt. (pd/cbe)