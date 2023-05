Nau.ch: Regionen erhalten prominenteren Auftritt

Mit Zürich, Basel, Bern, Zentralschweiz, Ostschweiz, Mittelland und Graubünden sind auf Nau.ch sieben neue regionale Auftritte aus der Deutschschweiz aufgeschaltet. «News für die Schweiz heisst auch, dass wir das regionale Geschehen in den Fokus bringen wollen», lässt sich Yves Kilchenmann, CEO von Nau Media, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren. «Mit unserem neuen Auftritt bekommen unsere Nutzer eine sehr einfache Möglichkeit, die Breite unseres Angebotes auf eine einfache und zielgerichtete Art und Weise zu erreichen.»

Die 60-köpfige Redaktion berichtet neu zusätzlich aus den Regionen und liefert Interviews mit regionalen Protagonisten, so Nau.ch. Unterstützt werde die Redaktion «durch ein riesiges Netzwerk aus Städten, Kantonen, Vereinen und Gemeinden».

Neu schreiben auch regionale Korrespondenten für Nau.ch. Für das Linthgebiet mit Schwerpunkt Rapperswil-Jona ist Rolf Lutz, ehemaliger Chefredaktor von Linth24, zuständig. «Es macht unheimlich viel Spass, für Nau.ch über Land und Leute, mit vielen Geschichten und Neuigkeiten aus meiner Region zu berichten», wird Lutz zitiert. «Auch sportlich werde ich nicht nur am Ball, sondern mit den Lakers ganz bestimmt auch am Puck bleiben.»

Zudem gibt es künftig Content aus redaktionellen Partnerschaften zu lesen: Eine solche wird es mit Tsüri.ch aus Zürich und mit Onlinereports.ch aus Basel geben.

Auch gibt Nau.ch Politikerinnen und Politiker Raum für Ihre Ansichten. Es hätten über 150 Personen aus allen Regionen zugesagt, «kostenlose Kolumnen zu schreiben», wie es heisst. So mache in Zürich SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr mit ihrem Gastbeitrag den Anfang, in Graubünden sei dies Mitte-Politiker Fabian Collenberg.

Schliesslich kommen auch die Fussballfans laut Communiqué auf ihre Kosten: Im neuen Matchcenter würden sie kein Resultat mehr von ihrem lokalen Verein verpassen. Über 15'000 regionale Spiele seien im Angebot.

Die sieben Regionen-Seiten ergänzen die bestehenden 128 lokalen Subsites, welche bereits online sind. (pd/cbe)