Oneplus: Reiche Promis bei der Wohnungssuche begleiten

Publiziert am 05.08.2024

Es gibt Residenzen, die bewegen sich in anderen Sphären. «Reality Estate – Promi, reich, sucht…» gewähre den Zuschauerinnen und Zuschauern exklusive Einblicke in spektakuläre Immobilien, deren Luxus das Vorstellungsvermögen übersteigt, schreibt CH Media Entertainment in einer Medienmitteilung.

Die ersten sechs Folgen der neuen Serie laufen ab Mittwoch, 14. August, auf Oneplus, dem Streamingdienst von CH Media. Zu sehen sind darin die Jetsetterin Vera Dillier, die ehemalige Freestyle-Skifahrerin und Influencerin Mimi Jäger, Partykönig Reto Hanselmann, Content-Creater und Eventveranstalter Keenan Brill, Fitnessmodel Amanda Müessli und Unternehmer Emanuel Eugster. (pd/nil)