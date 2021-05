Strukturwandel der Medien: Republik listet «absurde Sparmassnahmen» auf

Die sinkenden Werbeeinnahmen drängen die Verlage dazu, die Budgets zu kürzen – auch in den Redaktionen. Wie das Onlinemagazin Republik am Donnerstag berichtet, sind im letzten Jahr drastische Stellenabbau-Massnahmen beschlossen worden: «Tamedia, NZZ, SRG und Ringier Axel Springer kündigten den Abbau von über 400 Stellen an.» Und schon 2018 hatte der fünfte Grossverlag im Bunde, CH Media, den Wegfall von 200 Vollzeitstellen bekannt gegeben. Unter den Sparmassnahmen, so die Republik, gebe es auch einige besonders «absurde».

So habe etwa 20 Minuten seine HR-Abteilung nach Serbien ausgelagert. Wie TX-Group bestätigt, soll das neu gegründete Service­center in Belgrad für die gesamte TX Group Service­dienst­leistungen aus den Bereichen Human Resources und Finanzen erbringen. Die Auslagerung sei Teil der im letzten Jahr angekündigten Spar­massnahmen im Bereich Corporate Services.

Zu den laut Republik fragwürdigen Sparübungen in der Schweizer Medienlandschaft gehören etwa eingesparte Abfalleimer, Kugelschreiber, die bei Kälte versagen, überteuerte interne Verrechnungspreise oder Kostenpflicht bei Dankeschön-Schifffarten und beim Hahnenwasser-Verbrauch.

Eine Folge solcher Sparübungen sei, dass sich die Arbeitsbedingungen verschlechtern und Fachjournalistinnen die Branche verlassen. Das schlage sich in der Medienqualität nieder. Diese sei von 2015 bis 2019 «ausgerechnet bei jenen Medientypen messbar gesunken, die eigentlich für eine überdurchschnittliche Qualität bekannt seien», schreibt die Republik mit Bezug auf Studienergebnisse der Universität Zürich vom Herbst 2020. (eh)