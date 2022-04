Blick Romandie: Richard Werly neu als Korrespondent an Bord

Der renommierte Europa-Experte Richard Werly wechselt zum 1. Mai zu Blick Romandie. Der französisch-schweizerische Journalist war seit 2014 Korrespondent und stellvertretender Chefredaktor von Le Temps in Paris.

Rund ein Jahr nach dem Launch wird das publizistische Angebot von Blick Romandie mit einem prominenten Neuzugang verstärkt. Ab dem 1. Mai wird Richard Werly als Korrespondent zur Redaktion stossen und aus Paris und Brüssel über das aktuelle Geschehen aus Frankreich und Europa berichten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Werly wurde 2020 mit dem renommierten Jean-Dumur-Preis ausgezeichnet und gilt in Frankreich als bekannter politischer Kommentator. Seine Einschätzungen werden oft in französischen Medien zitiert, zudem ist Werly geschätzter Gast in Talksendungen. Sein aktuelles Buch «La France contre elle-même» erschien mitten im Präsidentschaftswahlkampf und wurde hoch gelobt.

Michel Jeanneret, Chefredaktor Blick Romandie, freut sich auf treffende Analysen und meinungsstarke Kommentare zur politischen Lage: «Richard Werly ist ein brillanter Journalist und eine der angesehensten Westschweizer Stimmen, was die Berichterstattung über Frankreich und Europa betrifft. Seine ausserordentliche Erfahrung werden für unsere Redaktion von grossem Vorteil sein.»

«Ich war sofort von der Leidenschaft und dem Ehrgeiz des Blick Romandie-Teams begeistert. Die Lancierung eines solchen journalistischen Leuchtturms in der Westschweiz ist für mich momentan eines der spannendsten Medienabenteuer des Landes. Ich freue mich, dass ich ab Mai den unterschiedlichsten Generationen neue Formate und Inhalte näher bringen kann», wird Werly zitiert. (pd/wid)