Jahresbilanz 2020: Ringier wurde durch Corona «hart getroffen»

Das vergangene Jahr sei das für ihn herausforderndste gewesen in seiner ganzen Karriere, sagte Ringier-CEO Marc Walder an einer virtuellen Medienkonferenz vom Donnerstag. Sein Unternehmen habe die Pandemie früh kommen sehen. «Trotzdem habe ich mir damals, vor etwa einem Jahr, nicht vorstellen können, dass 90 Prozent unserer 7'000 Mitarbeitenden aus dem Homeoffice tätig sein können und der Konzern auch so funktioniert», sagte Walder vor den Journalistinnen und Journalisten.

Die Corona-Pandemie hat auch beim Ringier-Konzern ihre Spuren hinterlassen: Ein eingebrochener Werbemarkt und gestrichene Sport-Veranstaltungen haben den operativen Gewinn im Jahr 2020 deutlich sinken lassen. Es sei aber weniger schlimm als befürchtet.

«Uns hat es hart getroffen, aber weniger hart als befürchtet, weil das zweite Halbjahr dann doch noch besser war», so Walder. Der operative Gewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) sank im vergangenen Jahr auf 84,4 Millionen Franken. Im Jahr 2019 hatte er noch bei 114,1 Millionen gelegen. Dies entspricht einem Rückgang von 29,7 Millionen Franken. Auch der Umsatz ging deutlich zurück - von 984,8 Millionen auf 953,7 Millionen Franken.

Weniger Stelleninserate, keine Tickets

Dafür verantwortlich war einerseits der Einbruch beim Werbemarkt, mit dem auch andere Medienunternehmen zu kämpfen haben. Anderseits litt die Ticketcorner-Besitzerin Ringier besonders darunter, dass keine Veranstaltungen stattfanden. «Ticketcorner erlebte eine Vollbremsung auf null, bis heute», sagte Walder dazu.

Auch bei den digitalen Marktplätzen lief es durchzogen, insbesondere auf der Jobplattform Jobscout24. Die wirtschaftliche Unsicherheit liess die Fluktuation bei den Schweizer Unternehmen sinken, was dazu führte, dass viel weniger Stelleninserate publiziert wurden.

Einzelne Ringier-Unternehmen erzielten jedoch gerade wegen der Pandemie höhere Umsätze - etwa Geschenkidee oder der Essenslieferant Bistro.sk in der Slowakei, der gemäss Walder mittlerweile Marktführer ist.

Corona-Pandemie kostet zwei Jahre

Ringier konnte zwar einen erheblichen Teil des pandemiebedingten Umsatzverlustes durch Sparmassnahmen auffangen. Die Ebitda-Marge sank im vergangenen Jahr trotzdem von 11,6 auf 8,8 Prozent. Gemäss Walder wird es zwei oder gar mehr Jahre dauern, bis Ringier wieder auf dem Profitabilitätsniveau angelangt ist, das in der Vor-Corona-Zeit geplant war.

Ein gutes Jahr hatte Ringier hingegen, was den Journalismus betrifft, weil die Pandemie ein grosses Informationsbedürfnis auslöste. «Die Plattformen erlebten einen unglaublichen Boost», sagte Walder. Die Zahlen seien massiv nach oben gegangen, auch jene der zahlenden Leserinnen und Leser. Walder will diese guten Zahlen nun unbedingt oben halten, auch wenn Corona dereinst vorbei ist. (sda/eh)