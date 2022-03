Das US-amerikanische Programm des russischen Staatsmediums RT stellt seinen Betrieb in den Vereinigten Staaten ein. Die stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtensenders, Anna Belkina, teilte laut Mitteilung am Freitag mit: «Wir sind traurig und enttäuscht, dass unser bahnbrechender Sender RT America nach mehr als zehn Jahren den Betrieb einstellen musste.»



Das Unternehmen T&R Productions, das einen Grossteil der Inhalte zur Verfügung gestellt habe, habe aufgrund «schwieriger äusserer Umstände» den grössten Teil seiner Tätigkeit einstellen müssen. Der Sender arbeite daran, Wege zu finden, wie die Mitarbeiter in der internationalen Familie des Senders RT bleiben könnten.



Wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine hat der Westen harte Sanktionen gegen Russland verhängt, die unter anderem auch den Mediensektor treffen. Seit Mittwoch ist die Verbreitung der russischen Staatsmedien RT und Sputnik etwa in der EU verboten. Damit soll Desinformation unterbunden werden. Ausserdem kappen viele Unternehmen aus eigenen Stücken Geschäfte mit Russland, auch in der Medienbranche. So hatte vor wenigen Tagen unter anderem der amerikanische Satelliten-TV-Anbieter DirecTV angekündigt, seine Zusammenarbeit mit RT America einzustellen. (sda/dpa/mj)