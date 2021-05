Nach Drohungen: RTS schaltet Justiz ein

Das in Freiburg aufgehängte Plakat forderte «das Aufschlitzen der Kehlen von Vergewaltigern». Es zeigte die biblische Judith, wie sie mit Hilfe ihrer Magd den babylonischen Feldherrn Holofernes enthauptet, wie am Montag ein RTS-Sprecher Berichte von La Liberté und Watson gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Zudem erhielt die RTS in den Büros in Genf und Lausanne in den letzten Wochen mehrere anonyme Briefe. Darin befand sich weisses Pulver, das sich als Mehl herausstellte. RTS weiss nicht, ob es einen Zusammenhang mit den Belästigungsvorwürfen gibt, mit denen sich dass Unternehmen während Monaten konfrontiert sah (persoenlich.com berichtete). Die Polizei sei mit den Ermittlungen betraut worden, sagte der RTS-Sprecher weiter.

Schon in den vergangenen Wochen war es in der Romandie zu ähnlichen Aktionen gegen andere Medienunternehmen gekommen. Mitte April wurden in Bulle FR Fahrzeuge der Redaktion der Freiburger Zeitung La Liberté beschädigt, nachdem diese einen umstrittenen Leserbrief abgedruckt hatte. Zur Tat bekannte sich eine feministische Gruppe. (sda/lol)