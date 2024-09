Tamedia

Westschweizer Redaktionen streiken wegen Abbauplänen

Die Belegschaft der Tamedia-Titel hat in Genf und Lausanne für eine Stunde die Arbeit niedergelegt.

Die Belegschaft der Westschweizer Titel von Tamedia hat am späten Donnerstagmorgen in Genf und Lausanne für eine Stunde die Arbeit niedergelegt. An der Aktion nahmen Journalistinnen und Journalisten, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sowie Politikerinnen und Politiker teil. Die Waadtländer Kantonsregierung traf die Sozialpartner.