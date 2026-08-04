Correctiv.Schweiz: Schlink übernimmt von Engelhardt

Publiziert am 04.08.2026

Schlink löst als Geschäftsführer von Correctiv.Schweiz Marc Engelhardt ab, der das Recherchezentrum 2022 gegründet und seither geleitet hat. Engelhardt hatte seinen Rückzug bereits im Frühjahr angekündigt (persoenlich.com berichtete); er bleibe dem Mutterhaus Correctiv in anderer Funktion erhalten, heisst es weiter.

Schlink lebt in Basel und war nach Stationen in der Werbe- und der Softwarebranche zuletzt in leitenden Funktionen für Marketing, Kommunikation und Fundraising beim WWF Schweiz, bei Pro Juventute und bei Caritas Schweiz tätig. «Nach rund fünf Jahren hat sich Correctiv.Schweiz in der Schweizer Medienlandschaft etabliert. Nun geht es darum, die Idee, Missstände gemeinsam mit Betroffenen aufzudecken, noch stärker in der Gesellschaft zu verankern und damit die Demokratie zu stärken», wird Schlink in der Medienmitteilung zitiert.

Correctiv.Schweiz ist die Tochtergesellschaft des gemeinwohlorientierten deutschen Medienhauses Correctiv, hat ihren Sitz in Bern und ist als steuerbefreite, gemeinnützige Organisation anerkannt. Über die von Correctiv.Schweiz entwickelte Plattform CrowdNewsroom, die nach eigenen Angaben europaweit genutzt wird, lassen sich Recherchen zu gesellschaftlichen Problemfeldern partizipativ mit der Bevölkerung umsetzen.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Redaktion laut eigener Website vor allem mit gesellschaftspolitischen Themen befasst – von Rechtsextremismus über Steuergerechtigkeit bis zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, teils in Zusammenarbeit mit anderen Medien wie der WOZ, der Republik und dem Beobachter. (pd/nil)