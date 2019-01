Die Zeitschrift «Schweizer Familie» feiert 2019 ihr 125-jähriges Bestehen mit zwei Sonderausgaben und einem nationalen Wandertag im Heidiland. Zudem konnte Patent Ochsner als Top Act verpflichtet werden.

Der Auftakt ins Jubiläumsjahr ist bereits erfolgt: Anfang Januar erschien ein Sonderheft, das die Geschichte der «Schweizer Familie» nachzeichnet, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt.

Die «Schweizer Familie» erschien zum ersten Mal 1884 als eigenständiger Titel, nachdem sie im Jahr zuvor als Beilage der Zürcher Lokalzeitung «Die Glatt» erstmals verbreitet worden war.

Heute ist die «Schweizer Familie» mit 577’000 Leserinnen und Lesern die grösste Familienzeitschrift der Schweiz. «Wir begleiten unsere Leserinnen und Leser im Alltag, sind nahe bei ihnen und wissen, welche Themen sie interessieren», wird Chefredaktor Daniel Dunkel in der Mitteilung zitiert. Das Publikum vertraue der SF-Redaktion, weil sie gewissenhaft arbeite und in glaubwürdiger Art und Weise über Land und Leute berichte, so der Chefredaktor.

Gratulationsworte von Alain Berset

In der Jubiläumszeitschrift gratuliert Bundesrat Alain Berset zum runden Geburtstag und lässt keinen Zweifel daran, dass er ein grosser Fan der Zeitschrift ist: «Wie kein anderes Medium beschreibt die ‹Schweizer Familie› den ‹Swiss way of life› – und indem sie diesen so treffend, so einfühlsam und so liebevoll beschreibt, inspiriert sie ihn wiederum.» Die Zeitschrift atme den Geist der Zuversicht, gleite aber nie ins Beschönigende ab – und verheddere sich auch nicht in den Fallstricken der Beliebigkeit, so der Bundesrat. (pd/as)