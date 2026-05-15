Publiziert am 15.05.2026

Der Relaunch fällt auf den sechsten Geburtstag des Senders. Neben dem Radioprogramm soll The Stage künftig einen erweiterten Online-Auftritt mit Szene-News, eigene Events sowie ein Printmagazin zu Musik, Lifestyle und Reisen umfassen. «The Stage soll die zentrale Anlaufstelle für Country, Rock und Americana in der Schweiz werden – ein Ort für Musik, Geschichten, Szene-News und echte Leidenschaft», wird Programmleiter Thomas Hobi in einer Mitteilung zitiert.

Das Studio in Chur wird derzeit modernisiert. Künftig sollen dort neben Radiosendungen auch Live-Podcasts und kleinere Events produziert werden; Besucherinnen und Besucher sollen den Moderatorinnen und Moderatoren dabei live zuschauen können. Die technische Infrastruktur und der Stream wurden bereits erneuert, eine eigene App ist seit Kurzem verfügbar.

Das zehnköpfige Moderationsteam produziert weiterhin das bestehende Programm; neu ergänzt die Rockabilly-Sendung «Rock'n'Roll Train» mit DJ Leo das Angebot. Zudem werden ab sofort stündlich – um 6, 7, 12, 13, 17 und 18 Uhr – Nachrichten von Radio SRF ausgestrahlt.

The Stage ist Medienpartner des Albisgütli Country Music Festival, von Albi's Country Festival, dem Trucker- und Country-Festival Interlaken, der Country Night Gstaad, dem Countryfestival Kandertal und dem erstmals in der Schweiz stattfindenden Buckle & Boots Festival in Aarau. «Mit weiteren, auch internationalen Partnern stehen wir bezüglich Partnerschaften in Kontakt», so Marco Ritzmann, der bei The Stage für Partnerschaften verantwortlich ist.

Hinter The Stage steht die Teak Media Group aus Chur. (pd/cbe)