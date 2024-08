Basler Zeitung: Sebastian Briellmann geht zur NZZ

Publiziert am 31.08.2024

Sebastian Briellmann, Journalist der Basler Zeitung (BaZ), wechselt per 1. Dezember zur NZZ. Der 32-Jährige wird in der Inlandredaktion in Zürich tätig sein. Dieser Wechsel erfolgt in einer Zeit, in der Tamedia – zu der die BaZ gehört – einen Stellenabbau und Umstrukturierungen vornimmt. Briellmann betont jedoch gegenüber Onlinereports, dass dies nicht der Grund für seinen Wechsel sei.

Auf die Frage, was ihn an der NZZ reize, schreibt Briellmann am Samstag auf Anfrage von persoenlich.com: «Die NZZ macht den besten (politischen) Journalismus des Landes. Teil davon zu werden, freut und reizt mich sehr.»

Der Politjournalist hatte die BaZ bereits einmal verlassen, kehrte aber nach einem Jahr beim Satiremagazin Nebelspalter im März 2022 zurück (persoenlich.com berichtete). Briellmann, der Wirtschaft in Basel studierte, begann seine journalistische Laufbahn 2011 als Freelancer im Sportressort der BaZ. 2017 wurde er Redaktor mit Schwerpunkt Tennis. Zwei Jahre später arbeitete Briellmann im Lokalen mit Schwerpunkt Wirtschaft und Politik. (cbe)