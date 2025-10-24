Publiziert am 24.10.2025

Der österreichische Privatfernsehsender Puls 4 nimmt eine rein KI-generierte Satiresendung in sein Vorabendprogramm auf. Dies soll eine Initialzündung für eine «ganz neue Art von Content in Österreich» sein.

Die Sendung «Kudlmudl.ki» startet am Sonntag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr und ist künftig wöchentlich zu sehen. Im Rahmen des dreiminütigen Formats werden laut Puls 4 die kreativen Möglichkeiten von KI ausgelotet und beleuchtet, was Österreich bewegt und ausmacht.

Als Produzenten agieren Leo Baucher und Oliver Svec. Allerdings seien «alle kreativen Prompting-Nerds» eingeladen, Clips zur Sendung beizutragen, hiess es.

Dass die Sendung KI-generiert ist, soll klar ausgewiesen werden. Auch wurde versichert, dass alle Schritte bis zur Ausstrahlung der Sendung unter menschlicher Kontrolle erfolgen. Puls 4 gehört zum deutschen Medienkonzern ProSiebenSat.1 Media. (awp/sda/apa/cbe)