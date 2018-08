Die Service-public-Konferenz findet nicht wie geplant am 6. September statt. Die Tagung wurde verschoben. «Viele Interessensgruppen sind noch mitten in der Beschlussfassung zur Stellungnahme zum Gesetz über elektronische Medien. Das hat die Programmgestaltung erschwert», sagt Andreas Häuptli, Geschäftsführer vom Verband Schweizer Medien, auf Anfrage. Die Service-public-Konferenz findet nun neu am 9. Mai in Bern statt. (pd/cbe)