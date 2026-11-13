Le Temps: Séverine Saas wird Chefredaktorin des «T»-Magazins

Publiziert am 13.11.2026

Die Westschweizer Zeitung Le Temps hat Séverine Saas zur Chefredaktorin des Magazins «T» ernannt. Sie übernimmt die Funktion per 1. November. Saas gehört der Redaktion des Magazins seit 2017 an und war seit 2018 stellvertretende Chefredaktorin.

Saas hat einen Bachelor in Politikwissenschaft der Universität Lausanne, einen Master in Asienstudien des Graduate Institute (IHEID) in Genf und ein Journalistendiplom des CFJM. Ab 2012 arbeitete sie bei L’Hebdo, später bei Edelweiss und Bolero, bevor sie 2017 zu «T» wechselte. Sie berichtet über Mode, Kultur, Kunst und Design. 2024 erhielt sie den Preis der Fondation Greulich in Zürich für ihren Beitrag zum Kulturjournalismus in der Schweiz (persoenlich.com berichtete).

Das Magazin «T» erscheint seit 2017 als Beilage von Le Temps und versteht sich als Magazin für Kultur, Gesellschaft und Trends. Im Jahr 2027 feiert es sein zehnjähriges Bestehen. Laut Le Temps sind dazu mehrere Veranstaltungen und redaktionelle Projekte geplant. Zu Details machte das Medienhaus in der Mitteilung keine Angaben. (pd/spo)