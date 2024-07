Ringier: SI lud zur Wanderung mit der Bundesrätin in den Jura

Publiziert am 31.07.2024

Zum siebten Mal führten die beiden Publikationen von Ringier Medien Schweiz eine 1.-August-Wanderung mit einem Regierungsmitglied durch. Die diesjährige Wanderung mit Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider fand in der Ajoie, dem nördlichen Zipfel des Kantons Jura, statt. Rund 150 Leserinnen und Leser von Schweizer Illustrierte und der Westschweizer Schwesterpublikation L’Illustré nahmen daran teil.

«Der Jura wird gerne unterschätzt. Deshalb freute ich mich besonders, den Leserinnen und Lesern meine Heimat zu zeigen. Solche Tage geben auch mir Energie», wird Bundesrätin Baume-Schneider in einer Medienmitteilung von Ringier Medien Schweiz zitiert.

«Kein Magazin begleitet und berichtet so nah wie die Schweizer Illustrierte und L’Illustré seit über 100 Jahren über die Persönlichkeiten, die unser Land prägen – und schafft dabei auch reale Plattformen für den direkten Austausch», kommentiert Silvia Binggeli, Chefredaktorin der Schweizer Illustrierten, das Engagement ihrer Publikation.

Ihre Kollegin Laurence Desbordes, Chefredaktorin der L’illustré sieht in der Wanderung einen «denkwürdigen Tag», der symbolisch für die Schweiz stehe, «eine Demokratie, die keine Angst vor dem direkten Dialog mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern hat», so Desbordes gemäss der Ringier-Mitteilung.

Die 1. August-Wanderung bietet den Leserinnen und Lesern von Schweizer Illustrierte und L’illustré seit 2018 die Möglichkeit, mit einem Mitglied des Bundesrates in dessen Heimatkanton zu wandern. Mit Alain Berset ging es 2018 an den Schwarzsee, mit Guy Parmelin 2019 durch die Waadtländer Rebberge, mit Viola Amherd 2020 ins Binntal, mit Simonetta Sommaruga 2021 an den Thunersee, mit Karin Keller-Sutter 2022 an den Walensee und mit Ignazio Cassis 2023 auf den Gotthardpass, bevor dieses Jahr Elisabeth Baume-Schneider die Leserinnen und Leser in den Kanton Jura führte. (pd/nil)