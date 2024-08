Finews.ch: Sibylle Peter und Dominik Buholzer neu an der Spitze

Publiziert am 31.07.2024

Claude Baumann, Gründer der Finanzplattform, übergibt das Präsidium des Verwaltungsrats an seine langjährige Kollegin Sibylle Peter. Gleichzeitig übernimmt Chefredaktor Dominik Buholzer am 1. August 2024 als CEO die operative Führung des Unternehmens. Das steht in einer Meldung in eigener Sache auf finews.ch. Buholzer wird die Publikation auch künftig publizistisch leiten.

Baumann wird weiterhin für die verschiedenen Webseiten der Gruppe schreiben und darüber hinaus ausgewählte Projekte des Unternehmens begleiten. «Ich freue mich ausserordentlich, mein Lebenswerk in bewährte und fachkundige Hände zu übergeben. Mit Sibylle Peter und Dominik Buholzer habe ich meine Wunschkandidaten für die Nachfolgeregelung gefunden. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, dass sie sich zu diesem wichtigen Schritt entschlossen haben. Umso mehr wird es mir eine grosse Ehre und Freude sein, weiterhin für unsere Webseiten zu schreiben», lässt sich Baumann in der Hausmitteilung zitieren.

Dominik Buholzer schaut positiv auf die Veränderungen: «Ich freue mich, zusammen mit dem Team, die Erfolgsgeschichte von finews.ch und den anderen Webseiten der Finews-Gruppe fortzusetzen. Claude Baumann hat eine wunderbare Plattform aufgebaut», so Buholzer.

Finews.ch erreicht monatlich mehr als eine Million Unique Usern und 3,5 Millionen Page Views. Der Newsletter zählt 45'000 Abonnentinnen und Abonnenten. (pd/nil)