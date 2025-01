The Social Studio: Simona Ritter gründet eigene TikTok-Agentur

Publiziert am 15.01.2025

Nach über fünf Jahren bei 20 Minuten hat Simona Ritter ihre Position als stellvertretende Leiterin Video Reportagen per Ende 2024 verlassen, um sich mit ihrer eigenen TikTok-Agentur The Social Studio neuen Herausforderungen zu widmen, teilt sie am Mittwoch mit.

Während ihrer Zeit bei 20 Minuten hat die Journalistin unter anderem Reportagen aus dem Inland, Krisen- und Kriegsgebieten realisiert. Mit ihrer neuen Agentur will sie «Brands und Medienhäuser dabei zu unterstützen, ihre Geschichten auf Plattformen wie TikTok & Co. in authentischen, emotionalen und packenden Video-Serien zu erzählen», heisst es in der Mitteilung.

The Social Studio ist eine Full-Service-Agentur, die sich auf die Produktion von Videos mit journalistischem Hintergrund spezialisiert. Das Team besteht aus erfahrenen Journalisten und digitalen Storytellern. «Ich sehe grosses Potenzial und die Notwendigkeit, dass Medienhäuser ihre Zielgruppen besser durch innovativen Videocontent ansprechen müssen», schreibt die junge Journalistin. (pd/spo)