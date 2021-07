Sommerspiele in Tokio: So berichten die Schweizer TV-Stationen

Erstmals in der Geschichte der Olympischen Sommerspiele findet das Sportereignis ausserhalb des üblichen Vier-Jahres-Rhythmus und ohne Zuschauende an den Wettkampforten statt. Wegen der Corona-Pandemie beginnen die Olympischen Spiele in Tokio mit einjähriger Verspätung am Freitag, 23. Juli 2021, vor leeren Publikumsrängen.

SRF berichtet im Fernsehen und Radio sowie auf den Onlineplattformen nahezu rund um die Uhr über den Grossevent in der japanischen Hauptstadt – und das vom ersten bis zum letzten Wettkampftag am Sonntag, 8. August. Die Eröffnungszeremonie findet am Freitag um 13 Uhr Schweizer Zeit statt und wird live auf SRF übertragen.

«Während der Olympischen Sommerspiele 2020 sind 25 SRF-Mitarbeitende am Veranstaltungsort journalistisch tätig», sagt Lino Bugmann, Mediensprecher SRF Sport, auf Anfrage von persoenlich.com. So berichten unter anderem Daniela Milanese und Jann Billeter direkt aus dem SRF-Studio in der Bucht von Tokio. Einen ersten Studioeinblick gewährte Billeter über Twitter.

Heute war Hauptprobe im @srfsport Olympiastudio @Tokyo2020 Tolle Kulisse Auch den Sonnenuntergang haben wir getestet. pic.twitter.com/am0hMeU1FN — Jann Billeter (@JannBilleter) July 22, 2021



Ganz anders sieht die Berichterstattung der Regional-TV-Sender von CH Media aus. «TeleZüri und die zugewandten Regionalsender Tele M1, TeleBärn, Tele 1 und TVO werden nicht direkt vor Ort berichten», so Oliver Steffen, Chefredaktor TV Regional, auf Anfrage. «Da wir als Non-Right-Holder beschränkten Zugang zu den Athletinnen und Athleten haben und es kein ‹House of Switzerland› in Tokio geben wird, senden wir keine Reporter nach Tokio.»

Auch planen die Regionalsender keine speziellen Sendegefässe zu den Olympischen Spielen. «Im Rahmen der regulären Berichterstattung werden wir die Olympiade begleiten und abdecken», so Steffen. (cbe)