SwissMediaForum

«Lokaljournalismus ist die Königsdisziplin»

Die 43-jährige Flurina Valsecchi, Chefredaktorin des Boten der Urschweiz, gibt Einblicke in ihre Arbeit.

Seit 2021 leitet Flurina Valsecchi als Chefredaktorin den Boten der Urschweiz in Schwyz. Die 43-Jährige treibt die digitale Transformation voran, ohne den Print zu vernachlässigen. Am SwissMediaForum spricht sie über ihre Erfahrungen, vorab gibt sie Einblicke in ihre Arbeit.

von Patrik Müller