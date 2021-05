CH Media: Solothurner Zeitung verärgert den Kanton

«Der Regierungsrat bekundet seit einiger Zeit und in zunehmendem Masse Mühe mit der Berichterstattung von Chefredaktor Balz Bruder», heisst es in einem Schreiben des Solothurner Regierungsrats an Peter Wanner, Verleger von CH Media. So kolportiere Bruder in der Solothurner Zeitung Gerüchte oder berichte einseitig. «Hier besteht Klärungsbedarf», heisst es im Schreiben weiter, aus dem der Tages-Anzeiger zitiert.

Der Regierungsrat schlägt ein Treffen mit Wanner vor. Dieses soll nun Ende Juni stattfinden, wie es im Tages-Anzeiger weiter heisst. Verleger Wanner und Chefredaktor Bruder wollten sich gegenüber der Zeitung nicht äussern.

Die Unternehmenskommunikation von CH Media liess verlauten, dass es «nichts Aussergewöhnliches» sei, «dass sich eine Kantonsregierung an der kritischen Berichterstattung störe.» Der Einladung werde man nachkommen. (cbe)