SRF: Spezialprogramm zu 100 Jahre Konzession

Publiziert am 12.08.2024

Vor 100 Jahren, am 23. August 1924, wurde durch die damalige Radiogenossenschaft Zürich das erste vom Bundesrat konzessionierte Radioprogramm in der Deutschschweiz gesendet. Anlässlich des Jahrestags setzt SRF vom 23. August bis 1. September 2024 den Themenschwerpunkt «Faszination Medien». Programminhalte auf diversen Kanälen zeigen, wie Medien heute täglich informieren, orientieren, unterhalten und welche Aufgaben ihnen im Allgemeinen zukommen, heisst es in einer Mitteilung.

Wie läuft ein Tag in der «SRF Meteo»-Redaktion ab? Was gehört zu den Aufgaben eines Fakten-Checkers für News-Inhalte? SRF liefert Antworten auf diese und weitere Fragen in verschiedenen Hintergrundbeiträgen, die im TV während des gesamten Schwerpunkts in unterschiedlichen Formaten auf SRF 1 zu sehen sind. Daneben beleuchtet «10 vor 10», wie neue Medienplattformen die Beitragsformen verändern und bei «G&G» geben in einer Wochenserie Persönlichkeiten aus der Medienbranche Einblicke in ihr Leben und ihre Erfahrungen.

Bei Radio SRF 1 erzählen Hörerinnen und Hörer ihre schönste Radiogeschichte. «Zeitblende» (Radio SRF 4) und «Sinerzyt» (Radio SRF Musikwelle) richten den Fokus auf die Historie des Rundfunks in der Schweiz. Radio SRF 3 und Radio SRF 2 Kultur widmen sich mit Interviews, Konzerten und Berichten der Schweizer Musikförderung – und der Frage, wie sie mit der Geschichte der elektronischen Medien zusammenhängt.

Auch Live-Events

Auch online wird der «Faszination Medien» auf unterschiedlichen Kanälen nachgegangen: So kann in der SRF News App durch 100 Jahre elektronische Mediengeschichte gescrollt werden, auf TikTok zeigt SRF Virus die Mediennutzung damals wie heute und SRF News zeigt auf, wie ein Dreh des Zürcher «Tatort» abläuft. Play SRF bietet bereits ab 12. August 2024 eine umfassende Sammlung an Behind-the-Scenes-Clips.

An drei Events an den SRF-Hauptstandorten Bern, Basel und Zürich werden Programminhalte für das Publikum zudem hautnah erlebbar: mit Live-Aufzeichnungen von Formaten wie «Tagesgespräch» oder «Sternstunde Philosophie», Musik-Showcases von «SRF 3 Best Talent» und einem Einblick in die finale Staffel von «Tschugger». (pd/spo)