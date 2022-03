SRF: Sprecher Stefan Wyss geht Ende Mai

Stefan Wyss begann beim damaligen Schweizer Fernsehen im Sommer 2009 als Kommunikations- und Marketingberater für die Abteilung Information. Nach dem Zusammenschluss von Radio DRS mit dem Schweizer Fernsehen zu SRF war er ab Herbst 2010 in gleicher Funktion für die Informationsabteilungen von Radio und Fernsehen verantwortlich, bevor er Mitte 2013 zum Mediensprecher der Chefredaktion Radio und Chefredaktion TV ernannt wurde. Zusätzlich übernahm der 46-Jährige im Sommer 2017 die stellvertretende Leitung des Bereichs Media Relations und nach einer Neuorganisation innerhalb dieses Bereichs im Sommer 2020 auch die Teamleitung der Medienstelle von SRF, wie es in einer Mitteilung heisst.

Vor seinem Wechsel zum Schweizer Fernsehen war der Zürcher fünf Jahre für das Branchenportal persoenlich.com tätig, zuletzt als Redaktionsleiter (persoenlich.com berichtete). Wyss hat an der Universität Zürich Germanistik, Publizistik und Politikwissenschaften studiert und mit einem Master abgeschlossen. Ende Mai verlässt er SRF, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, wie es weiter heisst. Über seinen neuen Arbeitgeber will Stefan Wyss erst zu einem späteren Zeitpunkt informieren, wie er auf Anfrage von persoenlich.com sagte.

«Ein herzliches Dankeschön meinem Team, meinen Vorgesetzten und den vielen Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung Kommunikation sowie im gesamten Unternehmen. Durch die stets tolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit konnte ich mir über all die Jahre einen reichen Schatz an Erfahrungen zulegen, der mir nun an anderer Stelle den nächsten Schritt für eine persönliche Weiterentwicklung ermöglicht», lässt sich Stefan Wyss, Teamleiter Medienstelle SRF, in der Mitteilung zitieren.

Andrea Wenger, Bereichsleiterin Media Relations, sagt: «Überaus kompetent, belastbar, kreativ, humorvoll und ein ausgezeichneter Teamplayer – die Liste von Stefan Wyss’ positiven Eigenschaften im Beruflichen und als Mensch liesse sich noch unendlich verlängern. Auch wenn ich für seine Entscheidung Verständnis habe, bedaure ich den Verlust für unser Team und das ganze Unternehmen SRF sehr. Für die Zukunft wünsche ich Stefan Wyss von Herzen alles Gute.»

Die Nachfolge von Stefan Wyss als Leiter der Medienstelle von SRF ist noch offen. Die Stelle wird intern und extern ausgeschrieben, wie es weiter heisst. (pd/tim)