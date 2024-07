Olympia 2024: SRF berichtet 240 Stunden live im TV

Publiziert am 18.07.2024

Die 33. Olympischen Sommerspiele in Paris, die vom 26. Juli bis 11. August 2024 stattfinden, werden von SRF mit einer umfangreichen Berichterstattung begleitet. Etwa 10'500 Athletinnen und Athleten aus über 200 Nationen kämpfen um 329 Medaillensätze.

Im Fernsehen überträgt SRF insgesamt rund 240 Stunden live aus Paris. Auf SRF zwei können Zuschauer täglich mindestens 14 Stunden durchgehend olympische Wettkämpfe verfolgen, wobei die Sendezeit an Wettkampftagen von 9 bis 23 Uhr reicht und je nach Programm angepasst wird. Der Fokus liegt dabei besonders auf Schweizer Athletinnen und Athleten sowie deren Entscheidungen.

Das SRF-Studio am Trocadéro-Platz in Paris dient als zentraler Punkt der Berichterstattung. Hier begrüssen Annette Fetscherin und Lukas Studer Medaillengewinner und weitere Gäste zum Interview, wie es in einer Mitteilung heisst.

Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport, betont die besondere Bedeutung dieser Olympischen Spiele: «Näher an der Schweiz fanden die Olympischen Sommerspiele noch nie statt. Zudem sind es die ersten Spiele in unserer Zeitzone seit zwölf Jahren.»

Auch im Radio wird berichtet

Zusätzlich bietet SRF mit dem «Olympia Player» auf srf.ch/sport und in der SRF-Sport-App neun Web-Livestreams an, die es den Nutzern ermöglichen, keine Entscheidung zu verpassen und ihr individuelles Olympia-Programm zusammenzustellen.

Auch im Radio wird SRF täglich direkt von den Olympischen Spielen berichten. Radio SRF 3 überträgt live alle Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung sowie internationale Highlights, mit Schwerpunkt auf die Zeiten zwischen 6 und 9 Uhr morgens sowie 15 und 19 Uhr nachmittags. Radio SRF 1 bietet regelmässige Olympia-Updates mit Hintergründen, Interviews und Analysen.

Das Programm wird durch mehrere Dokumentationen ergänzt, darunter «Unser Traum Olympische Spiele – Paris wir kommen», die Schweizer Athletinnen und Athleten während der Qualifikation und Vorbereitung begleitet. (pd/cbe)