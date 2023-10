Schweizer Fernsehen: SRF Sport mit zwei neuen Moderatoren

In der kommenden Zeit finden in der Schweiz viele Sport-Grossveranstaltungen statt – darunter zwölf Europa- und Weltmeisterschaften. Vor diesem Hintergrund verstärke SRF Sport das Moderationsteam, schreibt das Unternehmen. Per Januar respektive März 2024 stossen Jeff Baltermia und Mevion Heim zum Team.

Schon Erfahrungen als Moderator

Baltermia ist dem SRF-Publikum bereits bekannt. Als Reporter tritt er unter anderem regelmässig in den Highlight-Sendungen im Fussball auf und begleitet seit 2018 die Schweizer Fussballnationalmannschaft. Auch als Moderator stand der Basler schon vor der SRF-Kamera, so berichtete er von den diesjährigen Freestyle-Weltmeisterschaften in Georgien.

Mevion Heim wechselt per 1. März 2024 von Blue Sport zu SRF. Beim Swisscom-Bezahlsender wurde er die letzten rund sieben Jahre als Moderator, Live-Kommentator und Reporter insbesondere im nationalen und internationalen Fussball eingesetzt. Davor war der 33-Jährige für verschiedene Privatradiostationen tätig – darunter Energy Basel und Radio BeO.

Im Team mit Annette Fetscherin

Die beiden werden unter anderem gemeinsam mit Annette Fetscherin das Moderations-Kernteam in der Fussball Super League bilden und schrittweise an die neuen Aufgaben herangeführt. Ihre ersten Einsätze sind noch nicht definiert. (pd/nil)