Die Redaktion von Blue News verstärkt ab 1. August 2021 die Leitung mit Stefan Ryser, der bereits seit Oktober 2020 als Text- und Bildchef mit an Bord ist. Ryser ist neu stellvertretender Chefredaktor und wird in dieser Funktion direkt an Chefredaktorin Nadine Wozny berichten. «Es ist mir eine grosse Freude, das älteste Newsportal der Schweiz zusammen mit Nadine und dem ganzen Team weiterentwickeln zu dürfen», wird Ryser in einer Mitteilung zitiert.



Der ehemalige Werber war vor seiner Zeit bei Blue News mehr als zwölf Jahre bei Tamedia tätig, unter anderem als Mitglied der Redaktionsleitung und Creative Director der 20-Minuten-Gruppe und zuletzt als stellvertretender Leiter von Tamedia Editorial Services. (pd/cbe)