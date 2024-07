Nau: Stephan Felder wird neuer Leiter Weekend

Publiziert am 04.07.2024

Stephan Felder wird neuer Leiter Weekend in der News-Redaktion von Nau.ch, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 43-jährige Oltner tritt seine Stelle im September an.

Felder arbeitete während 14 Jahren als Journalist und Produzent beim Schweizer Fernsehen in der Multimedia-Sportredaktion. Seit vier Jahren leitet Felder die Kommunikationsabteilung beim EHC Olten. Jetzt kehrt er in den Tagesjournalismus zurück.

«Wir freuen uns sehr, dass uns mit Stephan Felder ein gestandener Journalist unterstützen wird. Mit seiner jahrelangen Erfahrung ergänzt er unser bestehendes Team perfekt», wird Angelika Meier, Chefredaktorin der Nau Media, in der Mitteilung zitiert.

Stephan Felder sagt: «Nau.ch hat sich in den letzten Jahren einen wichtigen Platz im Schweizer Medienumfeld erkämpft. Ich freue mich darauf, die News-Site künftig mitzugestalten.» (pd/wid)