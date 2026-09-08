Monami: Suva wählt Kreativlead für Social Media

Publiziert am 08.09.2026

Monami hat den Pitch um die Social-Media-Kreation der Suva gewonnen. Das teilt die Agentur am Dienstag mit. Der Auftrag umfasst organischen und bezahlten Content für Meta, LinkedIn, TikTok und YouTube auf Deutsch, Französisch und Italienisch.

In einer ersten Phase entwickelt Monami bis Ende Jahr die Tonalität, ein Formatsystem und die Redaktionslogik für die Kanäle. Die Umsetzung entlang des Kampagnenkalenders startet nach Angaben der Agentur ab 2027 in vollem Umfang. Inhaltlich geht es vor allem darum, die Leitideen der Präventionskampagnen in plattformspezifische Formate zu übersetzen; daneben sollen auch eigene Formate entstehen.

Monami arbeitet dabei mit zwei weiteren Agenturen zusammen: Die klassischen Kampagnenideen stammen von Wirz, die Mediaplanung von Brain & Heart Communication. Wirz zeichnet seit 2016 für die Präventionskampagnen der Suva verantwortlich, zuletzt für den Auftritt zur beruflichen Reintegration (persoenlich.com berichtete).

«Wir haben einen Partner gesucht, der unseren Auftrag versteht und unsere Präventionsthemen mutig und plattformgerecht erzählt», lässt sich Romina Gilgen, Social Media Managerin bei der Suva, in der Mitteilung zitieren.

Monami wurde 2016 gegründet, beschäftigt nach eigenen Angaben rund 30 Mitarbeitende in Zürich und Berlin und gehört seit 2022 zur Agenturgruppe MYTY. Anfang Jahr gewann die Agentur das Social-Media-Mandat von Heineken Switzerland. (pd/nil)