Publiziert am 18.01.2026

«Eine wehrhafte Demokratie zeigt Präsenz!» Dieses Fazit zog Gubser am 29. November 2025 in der SRF-«Tagesschau». Die Proteste gegen eine Versammlung der AfD-Jugend in Giessen bezeichnete Gubser in ihrem Bericht als «zum allergrössten Teil bunt und friedlich».

Tatsächlich wurden jedoch bei den Demonstrationen 50 Polizisten verletzt. Im Dezember reichte SVP-Nationalrat Thomas Matter (59) bei der Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz Beschwerde gegen den «Tagesschau»-Beitrag ein.

Matter zieht Beanstandung weiter

Die Ombudsstelle urteilt nun, mit der Einschätzung der Deutschlandkorrespondentin am Schluss des Beitrags sei das im Radio- und Fernsehgesetz verankerte Sachgerechtigkeitsgebot verletzt worden, wie der SonntagsBlick berichtet.

Obwohl die Ombudsstelle ihm recht gegeben hat, will Thomas Matter seine Beanstandung an die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) weiterziehen. Zu SonntagsBlick sagt er: «Damit will ich den Druck erhöhen, dass SRF endlich Konsequenzen zieht und so etwas künftig nicht mehr passieren kann.»

Matter hatte angekündigt, auch gegen den Dok-Film «Richter unter Druck» eine Beschwerde einzureichen. Die SVP komme darin weniger zu Wort als ihre Kritiker, so Matter. Beide Fälle würden den «starken Linksdrall» beim SRF zeigen. Im Hinblick auf die Abstimmung zur Halbierungsinitiative am 8. März, forderte Matter, die «Marktmacht der SRG» zu brechen. (persoenlich.com berichtete) (pd/spo)