Blue News: Swisscom-Portal startet mit neuem Motor

Publiziert am 29.06.2026

Seit Ende Juni erscheinen Website und App von Blue News in überarbeitetem Design. An die Stelle der bisherigen festen Aufteilung in News, Entertainment und Sport tritt eine dynamische Navigation, die stark nachgefragte Themen prominenter platziert. «Nicht komplett neu, aber spürbar besser», schreibt Chefredaktor Marius Egger in einem Artikel in eigener Sache.

Umstieg «von einem Traktor auf einen Ferrari»

Die wichtigste Veränderung liegt unter der Oberfläche. Blue News wechselt auf ein Content-Management-System von Livingdocs. Den Schritt beschreibt Egger als Umstieg «von einem Traktor auf einen Ferrari».

Die neue Technologie ermögliche schnellere Ladezeiten und eine engere Zusammenarbeit der drei Redaktionen in Deutsch, Französisch und Italienisch, heisst es in der Mitteilung. Ausgebaut wird vor allem der Bereich Sport: Ein neues Live-Center bündelt Liveticker, Resultate, Statistiken und zusätzliche Videoformate rund um den Fussball.

Auch für Werbekunden attraktiver

«Das Ziel ist es, die Leute länger bei uns zu halten», sagt Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG, im Interview mit persoenlich.com. Das sei auch für die Werbekunden attraktiv. Gemeinsam mit Ringier Advertising sollen zudem neue Werbeformate entstehen.

Der Relaunch fällt mit dem 30. Geburtstag von Blue News zusammen. Den Höhepunkt bildet ein Event am 15. September – am Vorabend jenes Tages, an dem 1996 The Blue Window startete. Aus dem Angebot wurde später Bluewin.ch; seit 2020 trägt das Portal den Namen Blue News.

Nach eigenen Angaben zählt es heute rund 37 Millionen Visits und über 72 Millionen Page Views pro Monat und gehört damit zu den drei grössten kommerziellen Online-Newsangeboten der Schweiz. Blue News gehört zum Swisscom-Konzern. (pd/nil)